Britney Spears commenta il suo documentario:'Imbarazzata dal modo in cui sono ritratta'

Britney Spears ha rotto il silenzio dopo settimane di speculazioni in seguito all'uscita del documentario Framing Britney Spears, che racconta la vita della popstar. La docuserie si concentra principalmente sulla controversa tutela in vigore dal 2008. Spears è intervenuta sui social pubblicando un video che ha attirato la curiosità dei fan.

Nel video si vede Britney Spears mentre balla sulla canzone Crazy degli Aerosmith del 1993, scrivendo che la sua vita è sempre stata fonte di speculazioni e che ha passato tutta la vita ad esibirsi di fronte alla gente.

"Ci vuole molta forza per fidarsi dell'universo con la tua reale vulnerabilità perché sono sempre stata giudicata così... insultata... e imbarazzata dai media... e lo sono ancora ad oggi. Mentre il mondo continua a girare e la vita va avanti rimaniamo ancora così sensibili e fragili come persone!!!".



Britney Spears ha dichiarato di non aver guardato il documentario:"Non l'ho guardato ma per quanto ho potuto vedere e leggere mi sono sentita imbarazzata dal modo in cui mi ritrae... Ho pianto per due settimane e ancora adesso piango ogni tanto!".

Dopo l'uscita del documentario i fan hanno attaccato Justin Timberlake, storico fidanzato di Britney Spears, accusato di aver alimentato la gogna mediatica intorno alla popstar.

Il documentario si concentra in particolare sull'attenzione asfissiante dei media nei confronti della cantante.

Diverse star si sono schierate contro la tutela affidata al padre, dichiarando che non sarebbe successo se si fosse trattato di un uomo.