Britney Spears ha annunciato il seguito dell'autobiografia? Il misterioso post sui social

Britney Spears ha pubblicato un messaggio piuttosto criptico sui social annunciando l'uscita nel 2024 di un nuovo capitolo letterario della propria autobiografia. Il 24 ottobre è stato distribuito sul mercato il memoir della cantante The Woman in Me, e Spears l'ha già definito il 'memoir di celebrità più venduto nella storia'.

Già una settimana prima dell'uscita, The Woman in Me era best-seller su Amazon. Anche se l'editore Gallery Books e i rivenditori di libri devono ancora annunciare i dati ufficiali, l'affermazione di Spears è supportata dalla vetta della classifica raggiunta in anticipo dal libro su Amazon. Per quanto concerne il seguito dell'autobiografia, al momento non ci sono conferme ufficiali sulla lavorazione di un nuovo libro.



Quando venne confermata l'uscita di The Woman in Me, il brano di Spears Toxic del 2003 raggiunse improvvisamente il miliardo di stream su Spotify e l'intero catalogo musicale della cantante è aumentato del 24% nella settimana precedente all'uscita del libro.

Per quanto concerne i guadagni, Britney Spears ha intascato tra i 12 e i 15 milioni di dollari all'asta dei diritti di pubblicazione a Simon and Schuster, e raccoglierà un quarto dei profitti delle vendite. Il libro contiene anche una parte sul controverso rapporto con Justin Timberlake a cavallo tra gli anni '90 e gli anni 2000.



In base al comunicato stampa diffuso ai media, Simon and Schuster ha affermato che il memoir di Britney Spears è 'una storia coraggiosa e sorprendentemente commovente sulla libertà, la fama, la maternità, la sopravvivenza, la fede e la speranza. [...] Una donna che racconta la propria storia alle proprie condizioni'.



