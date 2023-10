Britney Spears ha subito un aborto! 'Justin Timberlake non voleva essere padre'

Britney Spears non ha preso parte a Le pagine della nostra vita e ne è assolutamente felice, e in un altro estratto del suo prossimo libro, ha confessato di aver avuto un aborto durante la sua relazione con Justin Timberlake.

I due cantanti sono stati una coppia fissa per 3 anni, con la loro relazione iniziata quando avevano appena 17 e 18 anni. La star, in un estratto del suo prossimo libro “The Woman in Me”, ha rivelato di aver avuto un aborto dato che Timberlake non si sentiva assolutamente pronto a diventare padre:

“Non so se sia stata la decisione giusta. Se fosse dipeso solo da me, non l'avrei mai fatto. Eppure Justin era così sicuro di non voler diventare padre. È stata una sorpresa, ma per me non è stata una tragedia. Amavo così tanto Justin. Mi sono sempre aspettata che un giorno avremmo avuto una famiglia insieme. Ma Justin non era affatto contento della gravidanza. Disse che non eravamo pronti ad avere un bambino nella nostra vita, che eravamo troppo giovani. Una delle cose più angoscianti che abbia mai vissuto in vita mia.” Ha scritto Spears all’interno del suo libro, che rivelerà anche altri dettagli interessanti riguardanti la vita della star.

Purtroppo per la cantante l’esperienza si è successivamente ripetuta, questa volta per cause naturali, difatti Britney Spears ha annunciato sui social di avere perso il bambino che aspettava assieme all’attore Sam Asghari.