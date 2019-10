British Independent Film Awards: 11 nomination per David Copperfield

Sembrano promettere bene questi British Independent Film Awards 2019 per questo The Personal History of David Copperfield, trasposizione del celebre romanzo di Charles Dickens firmata dal regista scozzese Armando Iannucci.

Il film, che può contare su un cast decisamente rispettabile (nel ruolo di Copperfield troviamo Dev Patel, mentre il resto del cast è composto da nomi come quelli di Peter Capaldi, Tilda Swinton e Hugh Laurie), ha infatti ottenuto ben 11 nomination diventando di fatto il film con il maggior numero di candidature per l'edizione di quest'anno. Tra i premi a cui concorrerà il film spiccano quelli come Miglior Film Indipendente Britannico, Miglior Attore e Miglior Sceneggiatura.

A contendere all'opera di Iannucci il titolo di miglior film ci saranno Bait, For Sama, Souvenir e Wild Rose. Grandi aspettative ci sono invece anche per la prova di Renee Zellweger in Judy, per la quale l'attrice di Bridget Jones risulta essere favoritissima al premio come Miglior Attrice.

The Personal Life of David Copperfield, ricordiamo, è stato presentato in anteprima mondiale lo scorso 5 settembre al Festival Internazionale del Cinema di Toronto, mentre allo scorso London Film Festival ha avuto luogo l'anteprima europea. Per la distribuzione in sala ci sarà invece da attendere ancora qualche mese: il film arriverà nei cinema soltanto il prossimo 10 gennaio.