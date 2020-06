Brimstone, Kit Harington rubò la parte a Robert Pattinson nel film con Dakota Fanning

Stasera in tv arriva Brimstone, atipico western del 2016 diretto da Martin Koolhoven e presentato al Festival di Venezia con protagonisti Kit Harington, Dakota Fanning, Carice van Houten e Guy Pearce.

Inizialmente, nel film dovevano recitare Mia Wasikowska e Robert Pattinson, nelle parti rispettivamente di Liz e Samuel, ma alla fine i due furono sostituiti dalla Fanning e da Harington, all'epoca all'apice del successo di Game of Thrones.

La Wasikowska però abbandonò la produzione a poche settimane dell'inizio delle riprese a causa di "circostanze personali impreviste". Il problema fu che con l'abbandono della star il film fu abbandonato anche da una delle case di produzioni più importanti per il progetto, e la cosa rischiò di far naufragare i lavori dato che la troupe era già stata assunta e tutto l'equipaggiamento già comprato, compresi i set (già costruiti).

Quando Guy Pearce decise di partire per l'Europa per raggiungere la troupe lo fece accollandosi un grosso rischio, dato che il finanziamento per realizzare effettivamente il film era ancora indubbio. Tuttavia, era rimasto affascinato dal personaggio che avrebbe dovuto interpretare dopo dall'incontro con il regista, e la sua presenza era un fattore decisivo nel garantire al film il resto del budget. Nel giro di pochi giorni, la Wasikowska fu sostituita dalla Fanning (che era già stato preso in considerazione per la parte), ma sfortunatamente Pattinson - che due anni prima aveva lavorato con Pearce in The Rover di David Michôd) si tirò indietro pensando che il film sarebbe stato cancellato senza la Wasikowska. In un'intervista del 2017 rivelò che si pentì della sua decisione, perché sebbene fosse disposto a tornare, quando la produzione ripartì dopo il blocco causato dalla partenza della Wasikowska lui aveva già accettato una parte in Civiltà Perduta di James Gray.

Kit Harington interruppe le sue vacanze per rispondere al casting, e si presentò sul set il giorno dopo aver ricevuto la chiamata.

Entrambi gli attori oggi sono due supereroi: Kit Harington esordirà ne Gli Eterni, il prossimo film Marvel Studios, mentre Robert Pattinson sarà The Batman per il regista e sceneggiatore Matt Reeves.