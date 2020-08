Brigitte Nielsen e quella storia di sesso con Schwarzenegger: 'A letto provammo di tutto'

La storia del cinema è piena zeppa di storie d'amore (o di solo sesso) nate sul set, proseguite anche dopo o morte alla fine delle riprese: di queste ultime fa parte quella di cui furono protagonisti Arnold Schwarzenegger e Brigitte Nielsen ai tempi delle riprese di Yado.

La cosa fu svelata alcuni anni fa proprio da Nielsen, che nella sua autobiografia You Only Get One Life uscita nel 2011 raccontò di come fosse praticamente impossibile resistere alla star di Terminator: "Io ero già di mio molto portata a flirtare, poi probabilmente nacque qualcosa anche a causa dei nostri ruoli nel film, non so, sullo schermo avremmo dovuto essere innamorati" scrisse l'attrice.

Nielsen non fece poi molto mistero sull'intesa sessuale con il suo collega: "Il suo corpo sembrava impossibile, non potevi ignorarlo mentre correvamo tutti e due mezzi nudi nei nostri costumi di scena. [...] Volevamo provare di tutto e così facemmo. Non c'erano restrizioni né promesse, niente, fu un periodo bellissimo della mia vita" raccontò la star di Cobra.

La relazione fu confermata poi dallo stesso Schwarzenegger, che ammise di aver tradito l'allora compagna (e successivamente moglie) Maria Schriver, della cui presenza però Nielsen non era al corrente: "Quando lo scoprii mi sentii tradita" ammise la bella Brigitte. A proposito della star di Cobra: qualche anno fa Brigitte Nielsen era in lizza per interpretare She-Hulk in un film Marvel mai realizzato.