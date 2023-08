Brigitte Nielsen sposò Sylvester Stallone per soldi? 'Mi implorò e trattò come una cosa'

Dopo le dichiarazioni di James Cameron contro Sylvester Stallone e la versione finale di Rambo 2, torniamo dietro le quinte della vita della star di Rocky rivivendola dal punto di vista dell'ex moglie Brigitte Nielsen.

L'amore tra Brigitte Nielsen e Sylvester Stallone potrebbe non essere durato così a lungo, nonostante la relazione tra la star di Rocky e l'attrice di Yado, Rocky 4 e Cobra sfociò anche in un matrimonio, ma sicuramente fece e continua a fare ancora oggi la fortuna dei media. Come noto, infatti, fu Brigitte Nielsen a conquistare Sylvester Stallone, ma alla fine l'attrice si pentì amaramente del suo affannoso corteggiamento al punto da rinnegare pubblicamente il loro matrimonio.

"Il più grande malinteso dietro l'intera faccenda è che all'epoca tutti pensavano che avessi sposato Sylvester per via dei soldi" ha dichiarato in passato l'attrice. "Ma in verità le cose non sono andate così, anzi: lui mi ha letteralmente implorato di sposarmi. Lo giuro, mi ha implorato!" Dopo il divorzio, arrivato poco dopo lo scambio delle fedi e durato dal 1985 al 1987, Brigitte Nielsen non si è mai trattenuta dal colpire l'ex marito con frecciatine varie ed eventuali. Una volta ad esempio dichiarò: "Mi trattava come una cosa, mi considerava una sua proprietà come fossi una sua automobile."

Anni dopo, Brigitte Nielsen e Sylvester Stallone tornarono a lavorare insieme per Creed II, uscito nel 2018.