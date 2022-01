Brigitte Bardot rifiuta il vaccino: 'Sono allergica ad alcune sostanze chimiche'

Mentre tiene ancora banco il caso di Novak Djokovic, un'altra star del cinema internazionale, Brigitte Bardot, ha detto la sua sui vaccini contro il Covid-19, rivelando di non essersi sottoposta a nessuna delle 3 dosi previste.

In una recente intervista rilasciata tra le mura della sua casa di Saint-Tropez l'attrice ha rivelato di essere allergica ad alcune delle sostanze chimiche contenute nel vaccino: "Oh no! Sono allergica a tutte le sostanze chimiche. Anche quando ho viaggiato in Africa, mi sono rifiutata di farlo contro la febbre gialla. Il mio medico all'epoca mi aveva scritto un falso certificato. Sono andata e sono tornata in gran forma!".

La Bardot ha poi aggiunto: "Certo ho 87 anni, ma giuro che non li dimostro. Non ho capelli bianchi, cerco di tenermi in forma. Ho una doppia osteoartrite all'anca, cammino con le stampelle, ma se metti una rumba, un cha-cha-cha, un brano dei Gipsy Kings o un disco di flamenco, giuro che ho una di quelle spinte a muovermi. morte dovrà arrivare un giorno, questo è certo. È come la vecchiaia, non le si può sfuggire in eterno".

L'attrice aveva già in passato usato parole forti sulla pandemia, sottolineando come tutte le morti causate dal virus potessero di fatto regolare la sovrappopolazione. Siamo certi che anche queste sue frasi sul vaccino genereranno non poche polemiche nei giorni a venire.