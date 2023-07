Brigitte Bardot, paura per l'attrice: malore a causa del troppo caldo

Il caldo torrido dell'estate ha colpito Brigitte Bardot che ha avuto un malore a causa della calura degli ultimi giorni. A dare la notizia è stato il marito dell'interprete che ha raccontato quanto la moglie avesse manifestato difficoltà nel respirare e debolezza diffusa.

I soccorsi sono immediatamente intervenuti nella sua abitazione francese e hanno somministrato le necessarie cure, tra cui l'ossigeno. Dopo un periodo di osservazione all'interprete è stato obbligato un necessario riposo. Ad un quotidiano oltre confine, il marito della Bardot ha dichiarato “Come tutte le persone di una certa età, non sopporta più il caldo. Succede a 88 anni, non deve fare sforzi inutili”, ha commentato D’Ormale.

Brigitte Bardot aveva fatto notizia per aver rifiutato il vaccino anti-Covid a causa di alcune allergie gravi ad alcuni componenti del medicinale. Sono anni che l'attrice si è ritirata dalla vita pubblica decidendo di vivere in una delle sue tenute circondata dagli animali. Animalista convinta, l'interprete si è sempre contraddistinta per essere una icona del cinema e simbolo della bellezza e della sensualità del '900. Di recente, l'attrice ha ricordato la sua collega scomparsa Jane Birkin con il quale ha condiviso parte del percorso della sua carriera.

La battaglia animalista di Brigitte Bardot è stata raccontata anche all'interno di un documentario su Sky Arte.