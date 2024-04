Brightburn: uscirà il film sequel? Molto improbabile secondo James Gunn

Rispondendo ai fan su Threads, James Gunn, regista di Guardiani della Galassia e del venturo Superman, atteso per il 2025, ha dichiarato che un seguito di Brightburn potrebbe non vedere mai la luce.

La pellicola dedicata all'omonimo anti-supereroe, di cui vi abbiamo parlato nella recensione di Brightburn, riscontrò un discreto successo al momento dell'uscita in sala, incassando quasi 33 milioni di dollari a fronte dei 6 impiegati per la sua realizzazione.



L'idea di James Gunn e collaboratori sembrava vincente: mescolare elementi dell'horror sci-fi e dei cinecomics in un tripudio slasher di grande personalità e carattere. I propositi per un seguito sembravano esserci tutti, tanto che la casa produttrice, The H Collective, aveva annunciato l'intenzione di voler impiegare tecnologie avanguardistiche per la realizzazione di una seconda pellicola, tra cui Metaverso e addirittura intelligenze artificiali.



Ma quindi, come ci siamo già chiesti in passato, che fine ha fatto Brightburn 2? Recentemente James Gunn ha dichiarato di possedere solo la metà dei diritti del marchio, e che la questione sembra essere molto più complessa di quanto ci si possa immaginare.



All'epoca dell'uscita di Brightburn, il regista David Yarovesky si era mostrato entusiasta e fertile di idee per un ipotetico sequel, elemento questo, che non potrà fare altro che intensificare l'amaro in bocca di chi sperava in un ritorno dell'Angelo del Male sul grande schermo.

