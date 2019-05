Brightburn: il terrificante trailer finale del cinecomic horror prodotto da James Gunn

A pochi giorni dalla release italiana del film, Sony Pictures ha diffuso in rete il trailer finale de L'angelo del Male - Brightburn, nuovo atteso film prodotto da James Gunn che fonderà il cinema horror con il genere supereroistico.

Potete trovare il trailer in alto.

Diretto da David Yarovesky e scritto da Mark Gunn e Brian Gunn, il film presenterà una classica storia alla Superman che sfocerà in sangue e violenza. Con questo film, Gunn ha deciso di contrapporre i cinecomic, tipo di film che lo ha reso celebre in tutto il mondo con i Guardiani della Galassia, al genere horror che ha caratterizzato il suo inizio di carriera da regista.

Nel cast del film troveremo David Denman, Elizabeth Banks, Jackson A. Dunn e Matt L. Jones.

Come confermato dalle recenti clip ufficiali di Brighburn, il film sarà distribuito nelle sale con un rating-R per le scene di violenza, le immagini sanguinolente e il linguaggio esplicito. L'angelo del male - Brightburn debutterà nei cinema italiani il 23 maggio, mentre negli Stati Uniti sarà distribuito in occasione del Memorial Day, il 24 maggio.

Cosa vi aspettate dal primo film supereroistico in salsa horror? Fateci sapere la vostra, come sempre, nei commenti qui sotto. Nel frattempo vi rimandiamo alla nostra recensione de L'angelo del male - Brightburn.