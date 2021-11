Brightburn, il nome del protagonista rispetta una curiosa 'tradizione' da supereroe

Non è un mistero che Brightburn - L'Angelo del Male debba praticamente tutto al mondo dei supereroi, Marvel o DC che siano: la storia del film prodotto da James Gunn è letteralmente quella di un piccolo Superman che decide però di votarsi al male e alla distruzione piuttosto che alla difesa della Terra, ma le similitudini non si fermano qui.

C'è infatti un dettaglio a cui non molti hanno fatto caso e che pone il protagonista di Brightburn perfettamente in linea con una vecchia tradizione che riguarda, appunto, i nomi di buona parte dei supereroi che hanno fatto la storia dell'universo dei fumetti occidentale.

Il nome del nostro Brandon Breyers è infatti forte di un'evidente allitterazione (per i più digiuni in materia: si tratta della ripetizione, spontanea o ricercata, di lettere o sillabe in una serie di parole): una particolarità che possiamo in effetti ritrovare nei nomi di alcuni dei supereroi più famosi in quota Marvel e DC, da Clark Kent a Peter Parker, passando per Bruce Banner e così via.

Un ulteriore omaggio, dunque, al genere in cui il film di David Yarovesky affonda dichiaratamente le sue radici: e voi, ci avevate fatto caso? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Brightburn.