Brightburn: nuova inquietante immagine per il cinecomic horror di James Gunn

Sony Pictures e Screen Gems hanno pubblicato una nuova inquietante immagine promozionale per Brightburn - L'Angelo del Male, il cinecomic horror nato dalla mente di James Gunn.

Come al solito, potete trovare l'immagine in calce all'articolo.

Il film è descritto come segue: "Cosa accadrebbe se un bambino proveniente da un altro mondo si schiantasse sulla Terra, ma invece di diventare un eroe per l'umanità si rivelasse qualcosa di molto più sinistro? Con Brightburn - L'Angelo del Male, il visionario filmmaker di Guardians of the Galaxy e Slither presenta una sorprendente, sovversiva e radicalmente nuova interpretazione di un genere: il cinecomic horror."

Brightburn - L'Angelo del Male è diretto da David Yarovesky (The Hive) e scritto da Mark Gunn e Brian Gunn. Nel cast troviamo Elizabeth Banks (The Hunger Games, Pitch Perfect) e David Denman (Power Rangers), oltre a Jackson A. Dunn (Shameless), Matt Jones (Mom, Home) e Meredith Hagner (Younger, Set it Up). In produzione ovviamente James Gunn, insieme a Mark Gunn, Brian Gunn, Dan Clifton, Simon Hatt e Nic Crawley, che figurano come produttori esecutivi.

La Screen Gems distribuirà il film nei cinema statunitensi durante il weekend del Memorial Day, il 24 maggio 2019, così come nella maggior parte dei mercati internazionali. Non è ancora stata rivelata una data di uscita italiana.