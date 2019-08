Brightburn: James Gunn stuzzica i fan per un crossover con The Boys e Superman

In occasione della release digitale de L'Angelo del Male - Birghtburn, il produttore del film James Gunn ha condiviso una spettacolare fan arte che unisce il lato oscuro del protagonista con quelli di Homelander, lo spietato supe visto in The Boys, e del Superman di Henry Cavill.

Come potete vedere in calce alla notizia, l'immagine uno scontro a colpi di raggi laser tra il giovane e temibile protagonista del film diretto da David Yarovesky, nominato appunto Brighburn dai media sul finale del film, il leader dei 7 nella serie targata Amazon e una versione Injustice dell'Uomo d'Acciaio. "Crossover?" ha scritto Gunn nel post.

Le similitudini tra i tre personaggi non sono certo casuali. Superman è stato infatti tra le evidenti fonti d'ispirazione per realizzare gli altri due supereroi in due opere che destrutturano il genere dei cinecomic e in particolare quello supereroistico: Brightburn in quanto rilettura originale in salsa horror e The Boys - basato sull'omonimo fumetto di Garth Ennis - come approccio ai limiti del distopico.

L'edizione home video de L'Angelo del Male - Brightburn debutterà in Italia il prossimo 11 settembre in versione DVD e Blu-Ray, con James Gunn che ha già aperto alla possibilità di vedere un sequel - d'altronde i post-credit hanno anticipato una sorta di Dark Universe in arrivo.

Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di The Boys, attualmente disponibile su Amazon Prime Video e già rinnovata per una seconda stagione.