Brightburn, tutti i cliché da film horror presenti nel film di David Yarovesky

Con Brightburn David Yarovesky si pose l'ambizioso obiettivo di smontare e rimontare il genere cinecomic, sovvertendo quelli che erano gli schemi classici dei film Marvel e simili offrendone una sorta di versione al negativo, dove le luci venivano inesorabilmente rimpiazzate dalle ombre: ma per quanto riguarda la parte horror, invece?

Già, perché il film prodotto da James Gunn non nasconde la sua devozione al genere, dal quale, a dirla tutta, attinge a piene mani per quanto riguarda alcuni cliché presenti in maniera anche piuttosto evidente e riconducibili ad alcuni dei principali esponenti del cinema horror.

Proprio come in Orphan e La Maledizione di Damien, ad esempio, troviamo due genitori di cui uno crede il figlio uno psicopatico, mentre l'altro tende a prendere le sue difese; come in Omen - Il Presagio, Il Giglio Nero e Carrie - Lo Sguardo di Satana i suddetti genitori decidono inoltre di uccidere il figlio una volta precipitata la situazione, ma finiscono per avere la peggio (sempre in Omen - Il Presagio, inoltre, il figlio sopravvive e diventa una sorta di supereroe).

Sempre in Omen troviamo inoltre la figura del bambino come una sorta di Anticristo, discorso che vale anche per L'Esorcista e Rosemary's Baby; sempre ne L'Esorcista e in Omen, nonché in Grano Rosso Sangue, il bambino viene poi guidato da forze sovrannaturali o extraterrestri.