Brightburn, il cinecomic horror prodotto da James Gunn è ufficialmente Rated R

Pochi giorni fa è stato pubblicato il trailer esteso de L'angelo del male - Brightburn, nuovo cinecomic prodotto da James Gunn pronto a fondere l'horror con il genere supereroistico. Come facilmente prevedibile, oggi è stato reso noto che il film sarà vietato ai minori.

L'MPAA ha infatti annunciato ufficialmente che L'angelo del male - Brightburn ha ricevuto il Rating R per le scene di violenza, le immagini sanguinolente e il linguaggio. Sebbene la trama del film inizi come una classica storia alla Superman, Gunn ha infatti deciso di puntare fortemente sulla componente horror, uno dei suoi generi prediletti.

Gunn, che ricordiamo non figura nel film né come regista né come sceneggiatore (almeno ufficialmente), con questo nuovo progetto porterà sul grande schermo il primo film supereroistico in salsa horror, e chi poteva farlo se non chi è passato da Tromeo and Juliet e Slither ai Guardiani della Galassia? Ricordiamo inoltre che Gunn, oltre al nuovo Suicide Squad, è stato recentemente riconfermato dalla Disney per dirigere il terzo capitolo dei Guardiani.

Diretto da David Yarovesky su una sceneggiatura firmata da Mark Gunn e Brian Gunn, L'angelo del male - Brightburn arriverà nelle sale italiane il prossimo 13 giugno, qualche settimana dopo l'esordio oltreoceano che avverrà il 24 maggio. Nel cast del film troviamo, tra gli altri, Elizabeth Banks, David Denman e Jackson A. Dunn.