Brightburn - L'Angelo del Male: ecco cosa ne pensa la critica

Brightburn - L'Angelo del Male, film horror prodotto da James Gunn e diretto da David Yarovesky, esce oggi nelle sale italiane. In attesa di sentire cosa ne pensano gli spettatori ecco quali sono, invece, i pareri della critica internazionale.

La media delle recensioni di Brightburn è tutt'altro che negativa: tuttavia, per qualche critico che ne esalta le qualità, c'è qualcuno che preferisce usare toni più bassi ed evidenziarne alcuni difetti. Ne è un esempio German Lussier di io9, che parla del film come di un'ottima idea mal realizzata soprattutto a causa di una regia poco incisiva, a differenza di ciò che avrebbe potuto essere se dietro la macchina da presa ci fosse stato lo stesso James Gunn.

Anche Robert Abele di The Wrap non ha bellissime parole sul film: stando al suo parere l'idea di riprendere la storia di Superman e farne un horror non è abbastanza per reggere l'intera durata della pellicola. Allo stesso tempo, però, Abele si compiace del fatto che la superficialità di Brightburn abbia fatto sì che il film non virasse su elementi fin troppo noti agli horror odierni con protagonisti bambini disturbati, maledetti o che dir si voglia.

Sull'altra sponda troviamo invece Eric Eisenberg, che dà a Brightburn 4 stelle su 5: "Brightburn è un esempio di storytelling di alto livello: prende un'idea semplice e la esplora fino in fondo alle sue potenzialità" leggiamo nella sua recensione su Cinemablend. Dello stesso avviso anche Chris Evangelista di Slashfilm, che ne apprezza lo stampo fortemente nichilista paragonabile, secondo lui, a quello dei film di Rob Zombie. Unico neo, secondo Evangelista, la scrittura del personaggio di Elizabeth Banks.

Di Brightburn James Gunn aveva recentemente parlato come di "qualcosa mai visto prima". Nel caso siate ancora indecisi sul dargli o meno una possibilità, il trailer finale del film potrebbe togliervi qualche dubbio.