Che fine ha fatto Brightburn 2? James Gunn ha pessime novità per i fan

Quando L'angelo del male - Brightburn è uscito nelle sale nel 2019 l'ipotesi più accreditata era quella dell'inizio di un universo cinematografico. Ora pare che le cose siano cambiate, in perenne attesa del sequel del lungometraggio diretto da David Yarovesky e prodotto dal leader del DC Universe James Gunn.

In risposta ad un fan che gli chiedeva informazioni sullo stato del sequel di Brightburn, James Gunn purtroppo ha smorzato l'entusiasmo del suo interlocutore e di chiunque sperasse in un nuovo capitolo cinematografico:"Non ci sono programmi".



Una risposta piuttosto netta del regista, e per il momento è davvero difficile pensare ad un cambio di rotta sulla questione.

Nel caso venisse davvero realizzato un sequel, molto probabilmente verrebbero introdotti i personaggi di cui parla il personaggio di Michael Rooker alla fine del film. Questa è l'opinione del regista David Yarovesky:"Se dovessimo espandere l'universo di Brightburn in altri capitoli e in altri modi, probabilmente lo faremmo esattamente allo stesso modo. In totale segretezza per poi pubblicare un trailer cinematografico ad un certo punto che mostra quale potrebbe essere quella nuova direzione". Su Everyeye trovate anche il trailer di L'angelo del male.



Lo studio di produzione H3, che aveva i diritti della serie di film insieme a James Gunn, ha dichiarato di aver pianificato di utilizzare tecnologie emergenti per Brightburn 2 ma da quel momento non si è più saputo nulla del progetto. Il primo film L'angelo del male - Brightburn incassò 33 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di produzione di soli 6 milioni di dollari.

