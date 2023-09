Brightburn 2, arriva il sequel dell'horror di James Gunn: sarà creato con l'IA!

Non è tramontato il progetto di un sequel di L'angelo del male - Brightburn, film del 2019 diretto da David Yarovesky e prodotto dal regista di Guardiani della Galassia e Superman: Legacy James Gunn. L'opera di quattro anni fa era una sorta di Superman al contrario, con un bimbo alieno che finisce sulla Terra e diventa cattivo.

Online nelle ultime ore è stato annunciato che The H Collective, società che ha prodotto proprio Brightburn, è in procinto di lanciare un nuovo marchio H3 Entertainment, che al suo interno includerà tecnologie all'avanguardia come l'intelligenza artificiale e il Metaverso. E proprio grazie a queste nuove potenzialità, il sequel de L'angelo del male verrà realizzato. Su Everyeye potete recuperare la recensione di Brightburn.



Il film del 2019 è stato realizzato praticamente in famiglia Gunn. Della sceneggiatura si occuparono Brian e Mark Gunn, rispettivamente fratello e cugino del regista di Guardiani della Galassia, che lavorò alla produzione.

Al momento non sono annunciate novità sulla composizione del cast tecnico e artistico del film ma tempo fa David Yarovesky, regista del primo capitolo, era assolutamente ben disposto a tornare dietro la macchina da presa, spiegando il modus operandi che avrebbero utilizzato nel sequel di Brightburn:"Probabilmente lo faremmo nello stesso identico modo... in assoluta segretezza e rilasciando successivamente un trailer cinematografico che indicherebbe quale potrebbe essere la nuova direzione".



