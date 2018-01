Bright: è online la featurette che racconta i segreti del film con Will Smith!

E' online la nuova featurette del nuovo film con Will Smith, Bright. La clip si intitola, la fantasia diventa realtà. Ci sono anche le immagini dal dietro le quinte, date un'occhiata!

"Tutti i fan di Bright potranno ora osservare lo straordinario mondo del film in questa nuova featurette! Will Smith, Joel Edgerton, Lucy Fry, David Ayer e molti altri descrivono le sfide e il brivido provati nel realizzare Bright. Adesso, è davvero possibile scoprire come nel film la fantasia diventa realtà grazie a scenografi, coordinatori degli stuntman, make up artist e costumisti.



Sinossi: Bright è un film d’azione ambientato in un presente alternativo in cui umani, orchi, elfi e fate convivono fin dalla notte dei tempi. Durante un pattugliamento notturno di routine, due poliziotti di estrazione molto diversa, Ward (Will Smith) e Jakoby (Joel Edgerton), incontrano una forza oscura che cambierà il loro futuro e il mondo in cui vivono.



Il regista è David Ayer (Training Day, End of Watch - Tolleranza zero, Suicide Squad) e tra gli interpreti figurano Will Smith (Men in Black), Joel Edgerton (Il grande Gatsby), Noomi Rapace (Uomini che odiano le donne), Lucy Fry (22.11.63), Edgar Ramirez (Hands of Stone, Zero Dark Thirty), Margaret Cho (Drop Dead Diva) e Ike Barinholtz (Suicide Squad). Scritto da Max Landis (Chronicle) e prodotto da Ayer, Eric Newman (Narcos) e Bryan Unkeless (Hunger Games)."