Bright: Netflix annuncia il sequel del film con Will Smith

Dopo il (presunto) successo di visualizzazioni di, Netflix ha deciso di annunciare ufficialmente il sequel del film con protagonista

Con il suo consueto senso dell’umorismo, Netflix ha condiviso in streaming un video teaser in cui va in scena un finto provino per la ricerca di nuovi orchi da inserire nel sequel di Bright, annunciandone indirettamente l’intenzione di realizzarlo.

Pur non essendo stato affatto accolto bene dalla critica internazionale, le stime pubblicate da Nielsen dicono che il film diretto da David Ayer è stato visto da 11 milioni di iscritti alla piattaforma (questo dato risale al 30 dicembre scorso). Dati che avranno fato sorridere i dirigenti Netflix, dopo che la critica si è accanita sul film, definendolo persino come “il peggior film dell'anno”.

Se valutiamo il film dal punto di vista del riscontro del pubblico, Bright si confermerà uno degli exploit migliori di Netflix in questo 2017, nonostante i giudizi negativi della stampa e degli addetti ai lavori. Su queste pagine potete leggere anche la nostra recensione del film.

Sinossi: Umani, orchi ed elfi cercano solo di vivere in pace. Preparati a entrare nell'universo di Bright, un nuovo film originale Netflix con Will Smith e Joel Edgerton. In arrivo su Netflix dal 22 dicembre.