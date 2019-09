Bright: Lucy Fry rivela che il sequel del film con Will Smith è stato rinviato

Dopo il grande successo ottenuto dal primo capitolo nel 2017, Netflix ha dato subito il via libera per un sequel di Bright le cui riprese erano previste per lo scorso luglio. Arrivati a settembre, però l'attrice Lucy Fry ha confermato che il film è stato rinviato a causa dei molti impegni del protagonista Will Smith.

"Dovevamo farlo quest'anno, ma non ci siamo riusciti per via degli impegni di Will" ha detto la Fry, interprete di Tikka, in una recente intervista con Comicbook.com. "E spero davvero che ne facciano un altro perché mi sono divertita molto durante il primo film. Quindi spero che avremo l'opportunità di farlo di nuovo."

Quando il giornalista di CB le ha chiesto a quando è stata rinviata la produzione del film, l'attrice ha risposto: "No, non lo so. Mi dispiace! Vorrei saperlo anch'io."

Diretto da David Ayer, Bright è ambientato in una Los Angeles dove gli umani vivono con orchi e elfi. L’agente del dipartimento di polizia della città, Daryl Ward, è il primo poliziotto umano che ha come partner un orco, Nick Jakoby. La tensione tra specie tuttavia è palpabile, e quando i due agenti scoprono un oggetto dai grandi poteri si ritrovano coinvolti in una lotta territoriale.

Recentemente apparso nel primo trailer di Bad Boys for Life, Smith tornerà al cinema ad ottobre con Gemini Man, l'atteso sci-fi diretto da Ang Lee che vedrà l'attore in un doppio ruolo da protagonista e che dalla prime reazioni è stato descritto come un prodigio tecnico.