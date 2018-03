Bright, Joel Edgerton: "Il film è piaciuto al pubblico più di Star Wars: Gli ultimi Jedi!"

La prima grande produzionecostata circa 100 milioni di dollari è stata per la piattaforma un grande successo, tanto che Bright diha già un sequel in lavorazione. A interessare però il film scritto dasono state anche le pesanti critiche della stampa, che hanno creato un vero e proprio caso su

Parlando così ai microfoni di Collider, il co-protagonista del film, Joel Edgerton, ha avuto modo di parlare del successo del film ed esprimere una sua opinione sul consenso divisivo tra critica e pubblico. Queste le sue parole: "Tutto quello che so è ciò che mi è stato riferito, e cioè che il film è stato visto da 11 milioni di persone nel primo weekend. Qualunque cosa fosse, è stato per Netflix un week-end da più di 100 milioni di dollari, ma, per essere onesti, questo senza che le persone dovessero uscire di casa, prendere la macchina e comprare un biglietto per il cinema o i pop corn. C'è una certa età in cui ti puoi sedere sul divano e premere play in tutta tranquillità, ma secondo loro [dirigenti Netflix] i numeri sono tutti lì".



Edgerton ha poi continuato passando al lato critico di Bright: "Penso anche se tutto questo sia stato supportato dalla profonda discrepanza valutativa nei punteggi aggregati di Rotten tra critica e pubblico, che è un po' l'inverso di quanto successo con Star Wars: Gli ultimi Jedi. In quel caso l'aggregatore della stampa era introno al 92-93% di consenso, mentre quello del pubblico a 50 e qualcosa. A Bright, invece, completamente distrutto dalla critica, il pubblico ha risposto con un sonoro 90% di gradimento".



Noi però non finiremo mai di ripetervelo: gli aggregatori di Rotten Tomatoes non sono affidabili, non sono veritieri e soprattutto non possono dare la giusta misura di un film, delle sue sfumature, dei pregi e dei difetti.