Bright: final trailer per il film Netflix con Will Smith

Netflix ha diffuso in streaming il final trailer di, film fantasy diconprotagonisti. In arrivo sulla piattaforma poco prima di Natale.

Il film arriverà sulla piattaforma digitale il 22 dicembre 2017. Ayer e Smith hanno recentemente collaborato nel cinecomic della DC Comics, Suicide Squad, dove quest’ultimo interpretava il personaggio spara-tutto di Deadshot. Nel cast di Bright ci saranno anche Noomi Rapace, Lucy Fry, Edgar Ramirez, Margaret Cho e Ike Barinholtz.

Scritto da Max Landis, il film si è avvalso anche dell’insolita promozione dello stesso Smith, che ha chiamato a raccolta tutte le persone del mondo che condividono il suo stesso nome per sponsorizzarne l’uscita. Ayer, invece, è recentemente tornato a parlare del suo coinvolgimento con la Warner in Suicide Squad. Smith, lo ricordiamo, sarà anche nel remake in live-action di Aladdin, dove rivestirà i panni del Genio.

Sinossi: ambientato in un paese in cui orchi, umani, fate ed elfi. Durante un pattugliamento considerato di routine, due poliziotti, Ward e Jakoby s'imbatteranno in una forza oscura che cambierà il loro futuro. I due metteranno da parte le loro differenze per proteggere una reliquia che si pensava perduta e che nelle mani sbagliate potrebbe distruggere tutto.