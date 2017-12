Bright: il film Netflix con Will Smith è stato visto da 11 milioni di utenti in 3 giorni!

Le prime stime sul film Netflix intitolatosono state pubblicate Nielsen e affermano che 11 milioni di abbonati negli Stati Uniti hanno assistito al film sulla piattaforma streaming.

Probabilmente questi dati faranno sorridere i dirigenti Netflix, dopo che la critica si è accanita sul film, definendolo persino come "il peggior film dell'anno".

Eppure il film è riuscito a guadagnare recensioni positive dai fan, allargando il divario tra pubblico e critica. E secondo i numeri pubblicati da Nielsen, sembra che Bright possa diventare un discusso successo per Netflix ma comunque un successo.

Indipendentemente dal fatto che Bright si riveli un ottimo investimento per Netflix o meno, il servizio di streaming, non molto tempo dopo il rilascio del film ha annunciato un sequel, con Will Smith di nuovo nel ruolo di Daryl Ward come agente della polizia di Los Angeles.

Se valutiamo il film dal punto di vista del riscontro del pubblico, Bright si confermerà uno degli exploit migliori di Netflix in questo 2017, nonostante i giudizi negativi della stampa e degli addetti ai lavori.

Sinossi di Bright: "Umani, orchi ed elfi cercano solo di vivere in pace. Preparati a entrare nell'universo di Bright, un nuovo film originale Netflix con Will Smith e Joel Edgerton. In arrivo su Netflix il 22 dicembre."