Bright: David Ayer lascia la porta aperta a un possibile sequel

Netflix diffonderà sulla sua piattaformail prossimo 22 dicembre, ma già che chi si immagina un possibile sequel per la pellicola con

Nel corso di un’intervista concessa all’Hollywood Reporter, David Ayer ha confessato di non scartare completamente l’idea di un probabile sequel per la sua ultima fatica, anche se non sembra che Netflix voglia svilupparci sopra un franchise: “Vediamo come risponde il pubblico, se ne vorrà un altro, chi lo sa?”.

“Per un altro film c’è sicuramente abbastanza materiale da esplorare all’interno di questo mondo creato da David e Max [Landis]”, ha aggiunto il produttore Eric Newman. Sicuramente, dati i mille dubbi sul futuro del DC Extended Universe e sul sequel di Suicide Squad, Ayer non ha voluto sbilanciarsi più di tanto, ma Smith – che ha lavorato con Ayer proprio in Suicide Squad – ha lodato Netflix per aver creduto in questo progetto, quando molti altri si erano tirati indietro: “Ciò che è bello riguardo Netflix è che non avremmo potuto fare questo film da nessun’altra parte: si tratta di una produzione di oltre 100 milioni di dollari, Rated-R e piena zeppa di violenza. Nessuno studio avrebbe accettato.Netflix è come un outlet per quelle creazioni che nessun’altro vuole produrre”.

Nel cast di Bright ci saranno anche Joel Edgerton, Noomi Rapace, Lucy Fry, Edgar Ramirez, Margaret Cho e Ike Barinholtz.