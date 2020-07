Brie Larson ora è una YouTuber: "Sono Captain Marvel da più tempo di quanto crediate"

In quello che potremmo definire il primo passo di una nuova carriera, l'attrice premio Oscar Brie Larson, conosciuta dal grande pubblico per il ruolo di Captain Marvel, è diventata ufficialmente una YouTuber.

Nelle scorse ore, infatti, la star ha creato una propria pagina ufficiale sulla nota piattaforma di streaming, tramite la quale ha anche condiviso il suo primo video: potete guardarlo comodamente all'interno della news.

"Grazie per aver guardato il mio primo video di YouTube!" scrive l'attrice. "È stato fantastico, lascia un commento che mi faccia sapere con quali creatori dovrei lavorare, per favore! Sono così entusiasta di questo viaggio - assicurati di farmi sapere cosa vuoi vedere. Metti Mi piace o Iscriviti se vuoi ... oppure no. Scegli tu! Se vuoi aggiungere traduzioni, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio e vai su Sottotitoli / CC, quindi su Aggiungi sottotitoli o CC!"

Inoltre, in una nuova intervista con First We Feast, Brie Larson ha rivelato di essere Captain Marvel da molto più tempo di quanto la gente pensi: "Non ricordo che giorno è stato, ma sicuramente è stato anni prima che la notizia venisse fuori. Avevo già fatto il provino e mi chiamarono per una scansione del corpo tramite la quale avrebbero iniziato a lavorare al costume. La cosa assurda è che ho potuto parlarne ma senza rivelare dettagli, ho potuto condividere la mia eccitazione ma senza condividerla davvero!"

L'attrice venne annunciata ufficialmente nei panni di Carol Danvers nel 2016, anche se la sua prima apparizione si sarebbe fatta attendere fino al 2019.

Ricordiamo che Disney ha confermato l'uscita di Captain Marvel 2, che secondo una teoria dovrebbe introdurre i New Avengers.