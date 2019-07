Brie Larson è vestita da autentica Jedi in una foto su Instagram

Brie Larson è già impegnata a vigilare su buona parte dell'universo nei panni di Carol Danvers/Captain Marvel ma una nuova foto pubblicata dall'attrice su Instagram dimostra quanto possa essere credibile anche nei panni di uno Jedi. Nell'immagine che la ritrae con l'abito di Star Wars, Larson impugna anche una spada laser blu.

Il tutto è accompagnato dalla didascalia:"Realtà Jedi". Pare che la foto provenga dall'ultimo viaggio di Brie Larson allo Star Wars: Galaxy's Edge, visto che l'attrice è stata avvistata durante l'inaugurazione del parco lo scorso maggio.

Brie Larson non ha mai fatto mistero del suo amore per quella galassia lontana lontana e l'amore per lo Star Wars Universe dell'attrice si è concretizzato durante le riprese di Captain Marvel, quando il suo collega di set, Samuel L. Jackson, ha portato la spada laser del suo personaggio nel franchise, Mace Windu.



"Devo avere la sua spada laser!" ha dichiarato entusiasta Brie Larson qualche mese fa "L'ha portata sul set e ho pianto: è stato fantastico, voglio essere una Jedi".

Nel frattempo Brie Larson sta interpretando Captain Marvel nell'MCU:"Probabilmente è il personaggio più dinamico che abbia mai interpretato. Ho dovuto affrontare ogni emozione possibile con lei. Questo è quello che voglio: vedere personaggi femminili complicati. Mi sorprendo costantemente per quello che sta succedendo e spero che si riesca a trasmettere attraverso lo schermo".

L'attrice pare abbia sbalordito tutti davanti alla macchina da presa sul set del film, che è stato molto apprezzato anche dai fan, nonostante le polemiche per alcune dichiarazioni di Larson e una petizione per sostituirla e ingaggiare un'altra interprete.