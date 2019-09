Brie Larson si unirà presto all'universo di Star Wars?

Nelle scorse ore è stato confermato che Kevin Feige produrrà un film di Star Wars nel prossimo futuro, collaborando con la Lucasfilm e Kathleen Kennedy per sviluppare l'avvenire della saga dopo la conclusione della storia degli Skywalker.

The Hollywood Reporter ha anche riferito che una fonte molto informata della faccenda ha segnalato ai loro reporter che il boss dei Marvel Studios avrebbe già contattato una famosa star chiedendole di unirsi al progetto, anche se non è chiaro né l'identità di questo attore/attrice, né se abbia o meno mai avuto a che fare con Feige e il suo Marvel Cinematic Universe.

L'indiscrezione ha fatto scattare il Senso di Ragno di molte redazioni online - in questo caso forse è meglio tirare in ballo la "perturbazione nella Forza" - che hanno ricordato immediatamente quando, ad agosto, Brie Larson aveva palesato la sua passione per Star Wars, rivelando che Samuel L. Jackson il 4 maggio scorso (giorno in cui si celebra lo Star Wars Day), le aveva regalato la spada laser che usò per la trilogia prequel.

"Me la portò sul set il 4 maggio e ho pianto" aveva dichiarato la Larson. "È stato fantastico. Voglio essere un Jedi." L'attrice aveva persino pubblicato su Instagram una foto che la ritraeva vestita da Jedi in occasione dell'apertura del parco di divertimenti Star Wars: Galaxy's Edge.

L'unico "problema", se così vogliamo definirlo, per portare l'attrice premio Oscar nel franchise di Star Wars è l'importanza del suo ruolo nell'MCU, che nei prossimi anni dovrebbe ampliarsi maggiormente, ma è facile prevedere che, qualora fosse davvero lei la star contattata da Feige, Marvel Studios e Lucasfilm troveranno sicuramente un modo per incastrare i due impegni.

