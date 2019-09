Brie Larson torna su Twitter e condivide la Marvel Homecoming Dance

Grazie al suo ruolo di Carol Danvers / Captain Marvel, Brie Larson si è guadagnata un posto nel cuore dei fan del Marvel Cinematic Universe, e non perde occasione per mostrare la sua gratitudine. Per esempio, postando un video tributo dedicato da una scuola al franchise.

Lo scorso weekend, infatti, l'attrice è tornata a utilizzare il suo account ufficiale Twitter per la prima volta dopo mesi, pubblicando il video della Marvel Homecoming Dance, recentemente divenuto virale. Come ha scritto nel post, è tornata su Twitter "solo per due secondi", solo per dire ai suoi folower che "il video è fantastico".

Il video, della durata di circa sette minuti, è stato realizzato dalla Walden Grove High School dell'Arizona, già protagonista in passato di un'analoga iniziativa, allora a tema Harry Potter. Il ballo rende omaggio a quasi tutti i protagonisti del MCU e ai momenti più iconici del franchise, culminando con l'epica battaglia finale di Avengers: Endgame.

Non è ancora chiaro quando Brie Larson tornerà a indossare i pani di Carol Danvers, anche se a quanto pare si starebbe già allenando per Captain Marvel 2. Secondo Kevin Feige, l'attrice "era una grande fan del fumetto. Quando abbiamo scoperto che poteva essere interessata a entrare nel nostro mondo, abbiamo organizzato una serie di incontri". Nonostante questo, però, Brie Larson nega di aver interpretato Captain Marvel per essere un supereroe.

I prossimi progetti dei Marvel Studios comprendono Black Widow, che uscirà il 1° maggio 2020, The Falcon e The Winter Soldier nell'autunno del 2020, The Eternals nel novembre 2020.