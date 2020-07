Brie Larson in Star Wars? Tutto sul ruolo mancato dall'attrice premio Oscar

Negli anni abbiamo visto alcuni dei migliori attori del panorama internazionale calcare i set di Star Wars e tra loro avremmo potuto trovare anche Brie Larson, se non fosse stata scartata per un ruolo cardine nella saga stellare.

A rivelarlo è stata la stessa Larson che in contemporanea alle riprese di Room, che nel 2016 le valsero un premio Oscar come miglior attrice, fece anche un provino per un ruolo in Rogue One. Sebbene l'attrice non abbia rivelato quale fosse il ruolo per cui venne scartata, è plausibile che si trattasse proprio della protagonista ed eroina della Resistenza Jyn Erso, interpretata poi da Felicity Jones.

La Larson non ha mai nascosto il suo grande amore per le storie di George Lucas e numerose sono e sue foto online in cui è ritratta con indosso abiti Jedi e intenta a sfoggiare spade laser di ogni genere. Visto il successo della sua Captain Marvel nel Marvel Cinematic Universe e il ponte comune tra i supereroi e l'Impero, costituito dalla Disney, è possibile che una sua apparizione nelle numerose produzioni Lucasfilm in arrivo sia solo questione di tempo.

Parlando di passione per la cultura pop, recentemente proprio la Larson sta spingendo affinché venga realizzato un live-action di Metroid, cult targato Nintendo in cui vorrebbe interpretare la protagonista Samus. Cosa ne pensate? L'avrete preferita alla Jones nei panni di Jyn Erso? Fatecelo sapere nei commenti!