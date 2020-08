Brie Larson, Star Wars: 'Ho fatto alcune audizioni per diversi progetti Lucasfilm'

Dopo aver parlato del provino fallito per Terminator: Genisys, la superstar premio Oscar Brie Larson ha continuato ad illustrare i suoi tentativi di farsi strada all'interno di alcune saghe e serie tv famose come The Hunger Games, Gossip Girl e Star Wars.

A questo proposito, l'interprete di Captain Marvel si è concentrata sui progetti della Lucasfilm comunicando agli iscritti del suo canale ufficiale YouTube di aver tenuto dei provini per tutti i nuovi film della saga creata da George Lucas.

"Non ho ricevuto risposte da Gossip Girl e sono davvero contenta", spiega la Larson nel video. "Ho fatto il provino per Hunger Games e non ho ottenuto la parte. Ho fatto il provino per Tomorrowland e non ho ottenuto la parte. Ho fatto il provino per tutti i nuovi film di Star Wars e niente parte. Non so nemmeno perché sto dicendo queste cose, insomma, sapete tutti che non ero in quei film!"

Dato il ben documentato amore di Brie Larson per la galassia lontana lontana, non sorprende che abbia fatto di tutto per cercare di entrare in quei film. E sebbene quei tentativi di casting alla fine non siano andati a buon fine, i fan non hanno ancora perso la speranza di vederla prima o poi nel franchise: ricordiamo che negli ultimi mesi il franchise di Star Wars sta via via sempre più scivolando verso i lidi dei Marvel Studios, prima con Jon Favreau per The Mandalorian e poi con Kevin Feige e Taika Waititi, che stanno sviluppando due lungometraggi per il cinema ambientati nell'universo di Star Wars.

