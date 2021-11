Brie Larson, la star di The Marvels sensualissima sui social: le foto

Brie Larson ha da poco concluso le riprese di The Marvels il nuovo film del MCU che fungerà da sequel da Captain Marvel e così, la splendida attrice si è mostrata sui social nel pieno della sua sensualità.

Come potete vedere dalle immagini riportate in calce alla notizia, l'eroina tra le più forti del panorama Marvel si è fatta ritrarre con un abito color verde militare dallo scollo vertiginoso sul retro, che mette in mostra il suo fisico incredibilmente statuario, scolpito dagli innumerevoli e pesantissimi allenamenti.

La work-out routine di Brie Larson ha davvero dell'incredibile, l'attrice infatti per vestire al meglio i panni di Captain Marvel non si è di certo mai risparmiata e i risultati sembrano essere più che soddisfacenti.

The Marvels, diretto da Nia DaCosta, uscirà nelle sale cinematografiche il 17 febbraio 2023 e includerà nel cast tra gli altri, anche il personaggio di Monica Rambeau interpretato da Teyonah Parris che già abbiamo avuto modo di incontrare in WandaVision e il personaggio di Kamala Khan, la giovane eroina interpretata da Iman Vellani che debutterà su Disney+ nella serie Ms. Marvel, prevista per il 2022.

Cosa vi aspettate da questa nuova pellicola del Marvel Cinematic Universe? Come sempre, diteci la vostra nell'apposita sezione dedicata ai commenti che trovate qui di seguito.