Brie Larson, la star di The Marvels confessa:'Vorrei recitare in Fast & Furious!'

Il franchise di Fast & Furious è noto, tra le altre cose, anche per il suo cast piuttosto nutrito. Tra gli aspiranti interpreti della saga ora si aggiunge anche Brie Larson. L'attrice premio Oscar e star di The Marvels ha raccontato il suo desiderio di partecipare un giorno ad un film del franchise con protagonista Vin Diesel.

In una recente intervista rilasciata a Uproxx, Larson - attualmente impegnata con lo script di The Marvels, del quale si è detta estremamente entusiasta - ha parlato dello spot per il Super Bowl al quale ha partecipato insieme a Eugene Levy, Danai Gurira e Dave Bautista, e proprio di Fast & Furious.



"Al 100%!" ha dichiarato, quando le è stato chiesto se il suo sogno fosse quello di apparire nella saga "Per favore, per favore, dite a tutti che ovviamente vorrei essere in un film di Fast & Furious. Sono ossessionata, li amo. Penso che siano così buoni. Sono così divertenti. E mi hanno fatto apprezzare le auto ed è qualcosa che dovrebbe essere apprezzata. Sono incredibili. Quindi ovviamente si, per favore".



La conversazione si è poi spostata sull'ipotesi di un incredibile crossover tra Fast & Furious e gli Avengers:"Wow, è un'idea da miliardi di dollari! Sono pronta ad interpretare nuovi personaggi o qualsiasi altra cosa. Qualunque cosa serva [...]" ha concluso Larson.



Il prossimo film della saga sarà Fast & Furious 10 e Vin Diesel ha confermato le riprese, iniziate poche settimane fa.