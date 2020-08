Brie Larson, la star del MCU svela perché fallì il provino per Terminator: Genisys

Come di certo saprete se seguite Everyeye con regolarità, da qualche settimana l'attrice premio Oscar Brie Larson è diventata una YouTuber e quasi quotidianamente si diverte e creare contenuti per il suo nuovo portale, soprattutto adesso che i set sono ancora chiusi.

In uno dei video più recenti, l'attrice ha raccontato di come, quando e perché fallì il provino per Terminator: Genisys, film della celebre saga con Arnold Schwarzenegger che alla fine optò per Emilia Clarke come protagonista.

Stando alle dichiarazioni della star di Captain Marvel, la giornata del provino non era iniziata nel migliore dei modi dato che nel recarsi all'audizione scoprì di avere una gomma a terra. Alla fine venne scartata perché, a quanto pare, non era in grado di impugnare correttamente una pistola. "Ho fatto la mia audizione" dice la Larson nel video che potete trovare in calce. "Un paio di giorni dopo, mi sono resa conto di non aver ricevuto notizie né feedback in alcun modo. Io ero sicura di aver fatto un ottimo lavoro. Non capivo come mai non mi avessero neanche richiamata e, alcuni mesi dopo, il mio manager mi contattò e mi disse: 'Ascolta. Abbiamo finalmente ricevuto il feedback, e mi è stato detto che secondo loro tu non sai come impugnare una pistola."

La Larson però sostiene che al provino non le fu mai chiesto di impugnare una pistola né gliene fu consegnata una per provare ad impugnarla, quindi il motivo sul perché venne scartata rimarrà per sempre un mistero. "Voglio dire, ne sono grata, perché non voglio fare i film solo per impugnare una pistola. Ma ho sempre pensato che fosse divertente che nella loro testa pensassero che non potessi impugnarne una, quindi non ho mai capito davvero quale fu il problema."

Ricordiamo che Brie Larson tornerà in Captain Marvel 2 nel 2022.