Brie Larson, star di Captain Marvel, diventa virale nel suo abbigliamento da trekking

La star di Captain Marvel, Brie Larson, non si risparmia nei suoi allenamenti. L'attrice, sempre molto attiva sui social, ci mostra spesso i suoi duri pomeriggi di preparazione atletica. Questa volta, però, ha pubblicato una sua foto in abiti da trekking che è diventata subito virale, raccogliendo circa 30,000 like in poche ore.

Nel post, Brie Larson, è vestita sicuramente in un modo poco pratico per fare trekking, e pone ai suoi follower una semplice domanda "Mi incontrate mentre faccio trekking con questo outfit. Cosa fate?". Le risposte sono state di tutte i tipi, alcune anche molto divertenti. C'è infatti chi dice che le darebbe crema solare e spry per le zanzare. Qualcuno invece afferma: "Ciò che faccio ogni volta che vedo qualcuno che fa trekking da solo, mi sposto dall'altro lato della strada, faccio un cenno con la testa e continuo per la mia. I boschi non sono un luogo per fare nuove amicizie." La risposta perfetta.

L'attrice tornerà presto sui nostri schermi con il film The Marvels, diretto da Nia DaCosta e in arrivo a Novembre 2022. Le riprese si sono svolte in parte in Italia, nella zona di Tropea. I fan non vedono l'ora di rivedere Brie Larson nei panni di Captain Marvel. Ma, intanto, potete dare un'occhiata al suo ultimo post su twitter, che troverete in calce all'articolo.