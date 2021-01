Brie Larson, la star di Captain Marvel potrebbe interpretare una principessa Disney?

Tra i volti principali del futuro del Marvel Cinematic Universe, la star di Captain Marvel Brie Larson non ha mai nascosto la sua passione per l'universo di Star Wars. Tuttavia, secondo un nuovo rumor, l'attrice presto potrebbe prendere parte ad un altro franchise di proprietà della House of Mouse.

Stando a quanto riportato dallo scooper Daniel Richtman (dunque si sta parlando di informazioni ancora da verificare e da prendere per il momento con le pinze), l'attrice sarebbe infatti in lizza per vestire i panni di una principessa Disney in uno dei prossimo progetti dello studio. Il report non specifica se si tratta di un ruolo da doppiatrice in un futuro Classico Disney o una parte live-action in uno dei remake in lavorazione, come per esempio quello di Biancaneve e i sette nani, ma si tratterebbe in ogni caso di un'importante attestato di fiducia da parte della compagnia nei confronti della Larson.

A proposito del suo ruolo nel MCU, invece, vi ricordiamo che le riprese di Captain Marvel 2 dovrebbero iniziare nel corso di quest'anno in vista dell'uscita fissata all'11 novembre 2022. Apparsa l'ultima volta in Avengers: Endgame, l'eroina sarà affiancata da una delle new entry più attese delle serie in arrivo su Disney+, la giovane Kamala Khan aka Ms. Marvel.