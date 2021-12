Brie Larson, la star di Captain Marvel e le foto da cosplayer... di una pianta!

La star Marvel, Brie Larson, è conosciuta in tutto il mondo principalmente per il ruolo di Carol Danvers nell'MCU. L'attrice è molto amata anche sui social per il suo approccio con i fan e con il mondo digitale. Nelle scorse ore Larson ha pubblicato su Twitter due foto di lei vestita con un pigiama a tema foglie molto particolare.

La didascalia presente nel post pubblicato su Twitter rivela essere il suo 'cosplay di piante d'appartamento', tanto che davanti a lei, sul davanzale della finestra alla quale è affacciata si vede una pianta d'appartamento identica a quella disegnata sul suo pigiama. Non è la prima volta che Brie Larson stupisce i fan sui social.





La prossima incursione di Brie Larson nel Marvel Cinematic Universe sarà in The Marvels, sequel di Captain Marvel che la vedrà collaborare con Monica Rambeau (Teyonah Parris) e Kamala Khan (Iman Vellani) di Ms. Marvel.

"Quando fai film come questo, sono diversi da qualsiasi altra cosa. Set enormi. Enormi quantità di persone sul set. Un sacco di specialisti" ha dichiarato Larson parlando di The Marvels "Si è trattata di un'esperienza unica. Sono un grande fan di Disneyland quindi per me è come se potessi andare nella mia Disneyland privata ogni singolo giorno".



Per l'occasione, Brie Larson si sta allenando, cercando di essere in perfetta forma per le riprese di The Marvels.