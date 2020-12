Brie Larson, la star di Captain Marvel festeggia il Natale e ci mostra il suo albero

Anche per le star del Marvel Cinematic Universe è giunto il momento di festeggiare e tra di loro non poteva mancare un post di Captain Marvel in persona: Brie Larson non ha rinunciato ad addobbare il suo albero di Natale e a mostrarlo ai suoi followers.

L'attrice ha un grande seguito sui social, sempre disponibile a mostrarsi ai fan e a condividere con loro esperienze personali, contribuiti disponibili anche attraverso il canale Youtube di Brie Larson. In questo caso la vediamo celebrare nel soggiorno di casa sua, davanti all'albero appena addobbato; le foto seguenti ci raccontano il momento in cui è andata a prenderlo.

"Consideratela la mia cartolina di Natale", dichiara nel post. Non saranno delle vacanze tradizionali neanche per lei, considerando la pandemia ancora in corso e il duro colpo che ha subito anche l'ambito cinematografico, ma speriamo che il prossimo anno possa tornare tutto alla normalità.

Serviranno comunque altri due anni prima di vedere Larson tornare nei panni di Carol Denvers. Durante il Disney Investor Day, Kevin Feige ha confermato che il film uscirà a novembre 2022 e che includerà anche Ms Marvel. Alla regia troveremo Nia DaCosta mentre la sceneggiatura è affidata a Megan McDonnel, che ha già lavorato su WandaVision. Cosa vi aspettate dal ritorno di Captain Marvel? Dietecelo nei commenti!