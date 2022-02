Brie Larson, la star di Captain Marvel criticata dai fan per aver acquistato NFT

Dopo l'ironia del web nei confronti di Matt Damon e il suo spot sulle criptovalute, anche la star di Captain Marvel è finita nel mirino dei fan per qualcosa di digitale. Brie Larson è soltanto l'ultima celebrità ad entrare nel mercato delle NFT, causando una lunga serie di commenti e reazioni, non proprio positive, sui social.

Le NFT - Non-Fungible Token - rappresentano un 'certificato di proprietà' su opere digitali, e l'attrice ne ha acquistate da FlowerGirls, realizzata da Varvara Alay.

Una parte di tutte le vendite è destinata ad una serie di enti di beneficenza per l'infanzia.



Tuttavia non sono mancate le critiche, in quanto molti fan imputano all'attrice - che pare abbia chiesto cifre esose per The Marvels - di aver provocato dei danni all'ambiente dell'arte digitale.

"Le NFT e le criptovalute sono terribilmente nocive per l'ambiente, peggiori dell'intera impronta di carbonio di alcuni Paesi; sono così dannose che hanno fatto scoppiare una guerra civile in Kazakistan. Per favore, fermati" è uno dei tanti messaggi, molti di questo tenore, che sono stati recapitati sui social all'attrice.



Una parte delle quote acquistate da Larson sono già state trasferite ad un altro utente ma la star conserva ancora una manciata di NFT nella sua collezione. Dopo queste critiche arriverà la risposta di Brie Larson?

In attesa di vedere il sequel, sul nostro sito trovate la recensione di Captain Marvel, il primo film con protagonista Brie Larson nel ruolo di Carol Danvers.