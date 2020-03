Brie Larson spiega il perché delle sue foto sul set di Vormir di Avengers: Endgame

La Captain Marvel vista in Avengers: Endgame è stata uno degli argomenti più chiacchierati del film, principalmente per la brevità e l'impatto pressoché nullo della sua apparizione nel corso della battaglia finale contro Thanos. Proprio per questo motivo alcune foto apparse su Instagram hanno incuriosito i fan Marvel.

Brie Larson ha infatti postato alcune foto che la ritraggono nei panni del suo personaggio sul set di Vormir, il pianeta sul quale si trova la Gemma dell'Anima. Inutile dire che di Vormir in Captain Marvel non si vede neanche l'ombra, così come non c'è alcuna scena in Avengers: Endgame nella quale vediamo Carol Danvers andarsene in giro per il pianeta.

Cosa ci faceva allora Brie Larson su quel set? La risposta ce la dà l'attrice stessa: "Queste foto sono del mio primo camera test con il costume intero. Stavamo ancora cercando di capire quali sarebbero state le sue mosse, ed io stavo ancora cercando di capire come muovermi indossando un costume di pelle. Bei tempi" ha scritto Larson, svelando l'arcano.

Le foto, dunque, risalgono ai tempi precedenti alle riprese di Captain Marvel, come in effetti avremmo dovuto intuire dai capelli lunghi sfoggiati dall'attrice prima del taglio netto dato loro nel film dei Russo.