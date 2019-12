Brie Larson, Sandra Oh e Jodie Comer tra le migliori attrici del 2019 secondo Tumblr

Il 2019 sta per volgere al termine e in molti (noi compresi) hanno già cominciato a stilare le immancabili classifiche di fine anno, come ad esempio quella di Tumblr (piattaforma social) dedicata alle migliori attrici del 2019, chart pubblicata grazie alle statistiche analizzate nella rubrica "Year in Review".

In sostanza, Tumblr raccoglie i dati accumulatisi nel corso dell'anno e poi pubblica le classifiche dei personaggi, dei film o - come in questo caso - delle attrici di cui si è maggiormente parlato negli ultimi 12 mesi. La Top Actress List è la prima pubblicata dalla piattaforma e contiene nomi di attrici molto conosciute sul grande schermo e di altre invece eccezionali ma più presenti nel panorama televisivo.



Eccole:



SANDRA OH - Protagonista della magnifica Killing Eve ed ex-membro del cast di Grey's Anatomy. Ha recentemente presentato anche il Saturday Night Live come seconda host asio-americana ad aver condotto il programma.



LILI REINHART - È il terzo anno che è in classifica. Questo grazie alla sua partecipazione alla seguitissima Riverdale sulla CW e - quest'anno - all'ottimo Le ragazze di Wall Street al fianco di Jennifer Lopez.



JODIE COMER - Anche lei protagonista di Killing Eve.



TESSA THOMPSON - Vista in Avengers: Endgame, Men in Black: International e nella serie tv Westworld. Tra le attrici più prolifiche degli ultimi anni.



SOPHIE TURNER - La Sansa Stark di Game of Thrones e vista anche nel deludente X-Men: Dark Phoenix.



SCARLETT JOHANSSON - Vista in Avengers: Endgame, JoJo Rabbit e pronta a tornare nei panni di Natasha Romanoff in Black Widow.



EMILIA CLARKE - La Daenerys Targaryen di Game of Thrones. La vedremo la prossima settimana nel Last Christmas di Paul Feig al cinema.



KATIE MCGRATH - Vista in Supergirl, seguitissima serie dell'Arrowverse della CW.



ZENDAYA - Protagonista di Spider-Man: Far From Home e della serie Euphoria della HBO dedicata alla Generazione Z.



BRIE LARSON - Vista in Avengers: Endgame e in Captain Marvel. Una delle più grandi protagoniste di questo 2019.