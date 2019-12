Brie Larson risponde ironicamente al sondaggio 'ti è piaciuto Cats?' della Fandango

Nonostante il musical di Andrew Lloyd Webber sia eccentrico, sopra le righe e fantasioso già di suo, a quanto pare l'adattamento cinematografico firmato da Tom Hooper (Les Miserables, Il Discorso del Re) va oltre tutta questa estrosità e bizzarria e raggiunge vette di assurdità impareggiabili, almeno stando alle critiche americane.

Tra le più grandi fan del musical, comunque, che invita ad essere liberi e spensierati, randagi come i gatti, sempre in cerca di novità, scopriamo esserci anche Brie Larson, l'interprete di Carol Danvers / Captain Marvel nel Marvel Cinematic Universe, che rispondendo via Twitter al sondaggio "ti è piaciuto Cats (2019)?" lanciato dalla catena di cinema Fandango ha voluto lasciare una risposta palesemente ironica: "Da dove cominciare".



Senza aggiungere nient'altro, l'attrice ha poi pubblicato nel thread del tweet due immagini che la ritraggono in età più giovane: nella prima con indosso un copricapo a forma di gatto e con del trucco in viso a simulare baffi e naso felino, nella seconda con un semplice cappello alla Stanlio & Ollio e sempre con i baffi. Vuole semplicemente indicare il fatto che per lei Cats è una classico senza tempo, forse il suo musical preferito di sempre, e che da fan e appassionata dell'opera di Webber non dovrebbe aver particolarmente apprezzato il film di Hooper.



Anche perché, lo avesse fatto, le lodi si sarebbero sprecate. Cats uscirà nelle sale italiane il prossimo 20 febbraio 2020. Vi lasciamo alle pessime recensioni di Cats e alle parole di Jason Derulo sulla critica americana.