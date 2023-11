Quella volta in cui Brie Larson rifiutò di rispondere a una domanda su Johnny Depp

Quando un giornalista ha chiesto a Brie Larson un'opinione sul ritorno di Johnny Depp - e in particolare sul film Jeanne du Barry - La favorita del re, che ha aperto il Festival di Cannes 2023 -, l'attrice di The Marvels ha scelto la risposta più giusta o, meglio, ha deciso di non rispondere.

Il motivo? Larson non riusciva a capire la correlazione tra lei quella pellicola, né tanto meno perché il suo parere fosse considerato tanto autorevole. "Lo stai chiedendo a me?" ha risposto. "No, mi dispiace: non capisco che legame c'è tra me e quel film, o il motivo per cui hai scelto proprio me".

Gli utenti YouTube non hanno mancato di manifestare il proprio appoggio. "Ha il diritto di non rispondere" scrivono. "Non deve dare un'opinione sui problemi altrui. In tribunale hanno stabilito che Amber ha mentito, quindi... quale sarebbe il collegamento?" O ancora: "Stava cercando di diventare il più virale possibile, di incastrarla con una controversia".

Classe '89, Brie Larson (pseudonimo di Brianne Sidonie Desaulniers) viene ricordata le pellicole Sleepover, Il diritto di opporsi, Between Two Ferns e Fast X, a cui si aggiungono serie TV quali Community e Lezioni di chimica.

Ora è al cinema con The Marvels, film MCU diretto da Nia DaCosta. Dopo i capitoli precedenti, l'attrice torna a interpretare Carol Danvers/Captain Marvel in una complicata serie di eventi che coinvolge anche Monica Rambeau (Teyonah Parris) e Kamala Khan/Ms. Marvel (Iman Vellani). I pareri sono contrastanti: il punteggio su Rotten Tomatoes supera appena il 60%, mentre alcune recensioni elogiano la pellicola per l'ingegnosa trama e le ottime riprese.

