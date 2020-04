Brie Larson diventa la principessa Peach nella fan art di Supermario

Un fan ha pubblicato su Twitter una fan art che mostra come Brie Larson potrebbe apparire nelle vesti della principessa Peach in un nuovo film live action di Super Mario Bros. Non si tratta della prima volta che l'attrice premio Oscar viene inclusa dai fan in franchise Nintendo. Nel 2018 BossLogic la rappresentò nel ruolo di Samus Aran di Metroid.

Super Mario è un'icona mondiale e nel 2020 si celebra il 35° anniversario di Super Mario Bros. Secondo quanto riportano i media, Nintendo rimasterizzerà per l'occasione alcuni dei più noti giochi della serie per Nintendo Switch.

Universal ha collaborato con Nintendo per lanciare il prossimo Super Nintendo World, dei parchi a tema con il franchise. Nintendo ha inoltre reso noti alcuni dettagli sulla nuova partnership con LEGO.



Super Mario Bros. è un marchio talmente iconico che trascende il mondo videoludico, e il cinema l'ha accolto nel 1993, con una versione live action con Bob Hoskins che purtroppo si rivelò un autentico buco nell'acqua.

La principessa Peach è uno dei personaggi più riconoscibili del mondo dei videogiochi. E nonostante ciò il personaggio non venne incluso nella versione live action del 1993. Ora la fan art ipotizza Brie Larson nel ruolo, prendendosi comunque alcune libertà rispetto al look dei videogiochi.

Nei giorni scorsi è stato spiegato perchè non è possibile vedere Brie Larson nei panni di Peach in un prossimo film di Super Mario Bros.

Nel 2022 arriverà un film su Super Mario targato Illumination ma per il resto non ci sono ulteriori novità su eventuali nuovi progetti.