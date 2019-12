Brie Larson non vede l'ora che arrivi al cinema Wonder Woman 1984

Wonder Woman sembra essere, insieme ad Aquaman, uno dei perni sui quali la DC ha buone possibilità di riuscire a rifondare un DC Extended Universe partito decisamente male, con toni eccessivamente cupi e seriosi che mal si sposavano con trame spesso non sufficientemente forti e personaggi non sfruttati a dovere.

Dopo il buon riscontro di critica e pubblico ottenuto col primo film sul personaggio di Gal Gadot, dunque, c'è ovviamente tanta attesa e altrettante aspettative per questo Wonder Woman 1984 in uscita la prossima estate.

Un'attesa che sembra coinvolgere non soltanto i fan DC, ma addirittura membri di spicco della concorrenza: sul fronte Marvel, infatti, Brie Larson non ha esitato a mostrare via social il suo entusiasmo per il trailer di Wonder Woman 1984, dichiarandosi impaziente di poter vedere il film sul grande schermo.

Che dire: è sempre bello vedere esempi di concorrenza leale scevri di ogni invidia di sorta, ma anzi aperti ed interessati ad un confronto sempre costruttivo. Larson, d'altronde, si è sempre mostrata parecchio attiva nel combattere per una maggior presenza di personaggi femminili forti all'interno di universi come il Marvel Cinematic Universe (e del cinema in generale, ovviamente), per cui sembra perfettamente sensato che, in barba alla rivalità, sia rimasta sinceramente colpita dalle gesta della sua collega.

Trailer a parte, intanto, alcuni giorni fa i nuovi character poster ci hanno mostrato i protagonisti di Wonder Woman 1984.