Brie Larson non è certa di tornare dopo The Marvels? 'Non so cosa dire'

The Marvels è uno di quei film che di certo ci fanno capire quanto ormai l'intero universo cinematografico dei super eroi sia interconnesso. Diciamo questo in quanto, insieme a Doctor Strange in the Multiverse of Madness, dimostra quando anche i prodotti per il piccolo schermo dell'MCU siano ormai una visione d'obbligo per gli appassionati.

Come potete leggere anche dalla nostra recensione di The Marvels però, la pellicola si è rivelata comunque una produzione abbastanza leggera e che di certo non si può paragonare ad un vero e proprio film evento come sarà il prossimo Avengers: Kang Dinasty.

In tutto questo però, sembra che l'attrice Brie Larson sia al momento incerta sul suo futuro all'interno dell'MCU, o almeno è questo che si evince dalla sua ultima intervista.

Durante la più recente edizione dei SAG-AFTRA infatti, le è stato chiesto cosa vede nel futuro di Carol Danvers dopo i risultati non proprio esaltanti dell'ultimo lungometraggio con lei protagonista.

"Non ho niente da dire al riguardo", ha risposto la star. Questa reazione di certo è dovuta al fatto che attualmente persino la casa delle idee è impegnata a rimettere insieme i pezzi, per capire in che modo ripartire al meglio dopo un'ultima stagione produttiva che, a conti fatti, non ha effettivamente entusiasmato quanto potevano aspettarsi.

Voi che ne pensate di The Marvels? Fatecelo sapere con un commento!