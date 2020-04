Brie Larson e i New Avengers: un rumor indica Captain Marvel 2 come il film del nuovo team

Qualche settimana fa i Marvel Studios hanno confermato ufficialmente la data di uscita di Captain Marvel 2, atteso sequel della saga stand-alone del Marvel Cinematic Universe con protagonista Brie Larson.

Dopo che il film originale ha incassato $1 miliardo di dollari al botteghino lo stesso Kevin Feige aveva garantito che Carol Danvers sarebbe stata un personaggio di punta del nuovo MCU, e stando ad alcune indiscrezioni arrivate online in questi minuti potrebbe essere davvero così.

Il rumor, ovviamente non ufficiale ma rimbalzato anche sulla solitamente affidabile scrivania di Jeremy Conrad del sito MCU Cosmic, vorrebbe i Captain Marvel 2 come prima colonna portante di New Avengers: il paragone che viene fornito per farsi un'idea è il modo in cui Captain America: Civil War ha posto le basi per Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, e il motivo per cui non è ancora stato scelto un regista per il film con la Larson - ma solo uno sceneggiatore - è che, come fu per i Russo, chi sarà selezionato avrà anche l'opportunità di passare a New Avengers.

Inoltre, come accade nei fumetti, potremmo avere più di un team di supereroi d'ora in avanti: in attesa ovviamente di Fantastici Quattro e X-Men, i Marvel Studios sarebbero anche a lavoro su un progetto basato sugli Young Avengers, che però dovrebbe passare per Disney+, senza dimenticare i Thunderbolts, che dovrebbero esordire fra Black Widow e Falcon & The Winter Soldier (lo stesso Sebastian Stan, tra l'altro, ha parlato di Avengers 5 proprio in queste ore).

Insomma, tante indiscrezioni e una sola cosa certa: difficilmente la Disney vorrà privarsi del franchise degli Avengers, che tra il 2018 e il 2019 è diventato il più popolare in assoluto nella storia del cinema.

