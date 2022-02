Brie Larson mostra il suo ultimo workout in un video su Instagram!

Brie Larson condivide spesso i suoi workout tramite dei video pubblicati sul suo profilo Instagram. L'interprete di Captain Marvel si prepara a tornare al cinema con The Marvels in arrivo a Febbraio 2023, e lo fa al meglio: guardate la clip del suo ultimo allenamento, che troverete in fondo all'articolo!

Larson ha fatto il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe nel 2019, quando ha interpretato il ruolo da protagonista in Captain Marvel, ed è poi apparsa anche in Avengers: Endgame. Recentemente l'abbiamo invece vista nella scena post-credit di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, e sembra che sarà proprio lei il volto della futura squadra degli Avengers. O almeno così aveva detto Kevin Feige tempo fa.

Nel video in questione l'attrice si sottopone ancora una volta a un allenamento che la mette a dura prova. "Lavorando fino a 10 ripetizioni, 3 volte a peso corporeo" ha scritto nella didascalia Larson. Un allenamento, il suo, che ovviamente alza le aspettative per questo nuovo film.

L'attrice ha recentemente parlato della sceneggiatura di The Marvels, e ha condiviso il suo entusiasmo circa il coinvolgimento della regista Nia DaCosta. "È fantastico. Sono così felice che sia arrivato l'annuncio e posso parlarne", aveva detto Larson. "Nia è incredibile e ha ottenuto la regia perché era la persona migliore per il lavoro."