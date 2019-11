Brie Larson mangia uno scarabeo rinoceronte in uno show su Nat Geo

A quanto pare Brie Larson, la Carol Danvers aka Captain Marvel del Marvel Cinematic Universe, ama il rischio e l'avventura non solo sul set. Recentemente, infatti, è apparsa in Running Wild su National Geographic, e ha avuto il coraggio di mangiare uno scarabeo rinoceronte.

Nello show il conduttore Bear Grylls accompagna celebrità in viaggi nei luoghi più selvaggi del mondo, stimolandole a spingere al limite i loro corpi e le loro menti attraverso missioni estreme e avventurose.

Come si può vedere dalla clip, a Brie Larson è toccato mangiare uno scarabeo. "Quando ero più piccola volevo essere Indiana Jones" dice l'attrice, che recentemente ha assistito a una sorprendente scenetta con due fan.

"Questa è una larva di scarabeo rinoceronte", ha spiegato Grylls. "Buone proteine, una buona merenda, ecco cos'è."

"Ho appena mangiato una larva di coleottero" racconta, dopo aver addentato il boccone, Brie Larson a favore di camera. "Preferirei non spiegare che sapore abbia" ha scherzato. "Penso che dovrebbe farmi sentire più energica di quanto sono. Penso che il cappuccino funzioni meglio."

La protagonista di Captain Marvel non conosce ancora i dettagli su un sequel del film, o comunque sul suo futuro nel MCU, in cui vorrebbe un team-up tutto al femminile. "Non so davvero quale lavoro farò dopo, il che è molto eccitante" ha detto recentemente a Variety. "Non so nemmeno quale sarà la mia vita! Per la maggior parte di quest'anno, sai, ho dovuto fare il tour stampa, ma poi negli ultimi mesi mi sono concentrata molto di più sul fare quello che voglio fare, completamente al di fuori del mio lavoro."